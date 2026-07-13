Incidente a Gioia Sannitica Caserta auto si ribalta sulla provinciale | morto un 26enne ferito l'amico
Un 26enne è morto e un amico è rimasto ferito in un incidente sulla SP 290, a Gioia Sannitica. L’auto si è ribaltata dopo aver urtato un veicolo in sosta in Contrada Auduni. I vigili del fuoco di Teano e Telese sono intervenuti per soccorrere i feriti. La vettura si è capovolta sulla strada provinciale, provocando il decesso del passeggero e il ferimento del conducente.
Lo schianto sulla SP 290 in Contrada Auduni: l'auto ha urtato un veicolo in sosta prima di ribaltarsi. Vigili del Fuoco da Teano e Telese per soccorrere i feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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