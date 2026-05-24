Incidente sulla provinciale l' auto sbanda e si ribalta | gravemente ferito un 34enne

Notizia in breve

Un incidente sulla strada provinciale tra Francavilla Fontana e Villa Castelli ha coinvolto un’auto che ha sbattuto e si è ribaltata. A bordo c’era un uomo di 34 anni che ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.