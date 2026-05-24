Incidente sulla provinciale l' auto sbanda e si ribalta | gravemente ferito un 34enne
Un incidente sulla strada provinciale tra Francavilla Fontana e Villa Castelli ha coinvolto un’auto che ha sbattuto e si è ribaltata. A bordo c’era un uomo di 34 anni che ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 maggio, lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Il bilancio è di un ferito in condizioni critiche: si tratta di un automobilista di 34 anni, residente a Villa Castelli, rimasto vittima di un violento impatto mentre si trovava alla guida della sua Peugeot. Per cause che rimangono ancora del tutto da accertare, il veicolo si è improvvisamente ribaltato. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, si tratterebbe di un incidente autonomo, che non ha visto il coinvolgimento di altre vetture in transito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Incidente mortale a Roma, scontro tra un'auto e una minicar: la vittima è un 17enne
Notizie e thread social correlati
Incidente in autostrada, auto sbanda e si ribalta: un feritoQuesta mattina sull'autostrada Messina-Palermo si è verificato un incidente che ha coinvolto un SUV.
Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedaleNella mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, un’auto si è capovolta, finendo sulle fiancate.
Temi più discussi: Monopoli, incidente tra due auto nei pressi del Canale di Pirro: auto ribaltata dopo l’impatto; Incidente tra auto e moto sulla provinciale che collega Nocera Terinese alla Marina: centauro trasferito in elisoccorso · LaC News24; È un motociclista di 21 anni la vittima dell’ennesimo incidente stradale nella Granda; Auto si ribalta sulla provinciale tra Sartirana e Breme: 39enne trasportata in ospedale con l’elisoccorso.
Auto si ribalta sulla provinciale: grande spavento per l’automobilista ift.tt/opjiUk4 ift.tt/nL4BCco x.com
#Castelbellino - L’incidente nel pomeriggio sulla Provinciale dei Castelli, il ferito, un 70enne, trasportato in codice rosso all’ospedale regionale facebook
Incidente sulla provinciale, l'auto sbanda e si ribalta: gravemente ferito un 34enneUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 maggio, lungo la strada provinciale che collega ... msn.com
Terribile incidente stradale sulla Provinciale 74: morto un 35enneTerribile incidente stradale intorno alla mezzanotte tra ieri, venerdì 22 maggio e oggi, sabato 23, sulla Provinciale 74 a Olginate, in provincia di Lecco. Morto un uomo di 35 anni. Terribile incident ... notizie.it