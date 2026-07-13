Un'auto si è ribaltata sulla provinciale 290 nel comune di Gioia Sannitica. A bordo c'erano due giovani, di cui uno di 26 anni che ha perso la vita. L'altro ragazzo è rimasto ferito e portato in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle autorità.

Il grave incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 290, nel comune di Gioia Sannitica. Il giovane viaggiava con un amico, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Tragedia nel Casertano, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Strada provinciale 290, nel territorio del comune di Gioia Sannitica. Il ragazzo si trovava a bordo di un’auto insieme a un amico, rimasto ferito nell’impatto e successivamente affidato alle cure del personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, la vettura su cui viaggiavano i due giovani si sarebbe ribaltata al centro della carreggiata dopo aver probabilmente urtato un’automobile in sosta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Incidente a Gioia Sannitica, auto si ribalta sulla provinciale: morto un 26enne

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