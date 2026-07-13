Nella notte, un’auto si è ribaltata sulla Strada provinciale 290 nel comune di Gioia Sannitica. Un ragazzo di 26 anni che si trovava a bordo è morto a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 26 anni è morto ieri sera in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel Casertano sulla Strada provinciale 290, nel comune di Gioia Sannitica. Il ragazzo viaggiava in auto con un amico, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano e una dal distaccamento di Telese del Comando di Benevento. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato la vettura con a bordo i due giovani ribaltata al centro della carreggiata, dopo aver probabilmente urtato un’autovettura in sosta; i due ragazzi erano rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia nella notte a Gioia Sannitica: auto si ribalta, muore un ragazzo di 26 anni

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