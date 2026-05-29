Incendio a Domus De Maria vicino Cagliari fiamme verso le case | evacuate 7 persone alcune con disabilità

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato oggi a Domus De Maria, vicino Cagliari, con fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni. Quattro case sono state evacuate e sette persone, alcune con disabilità, sono state messe in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Non sono state segnalate vittime o feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.