Incendio a Domus De Maria vicino Cagliari fiamme verso le case | evacuate 7 persone alcune con disabilità
Un incendio si è sviluppato oggi a Domus De Maria, vicino Cagliari, con fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni. Quattro case sono state evacuate e sette persone, alcune con disabilità, sono state messe in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Non sono state segnalate vittime o feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.
Il vasto incendio divampato nelle campagne di Domus De Maria, nella provincia di Cagliari, ha lambito alcune abitazioni rurali e costretto i vigili del fuoco a evacuare sette residenti, tra cui persone con disabilità. Grazie all’azione congiunta di squadre a terra ed elicotteri, le fiamme sono state domate prima di colpire le case, lasciando spazio alle necessarie operazioni di bonifica. Un vasto incendio colpisce le campagne di Cagliari Paura a Domus De Maria: evacuate sette persone Operazioni di spegnimento e bonifica dopo l'incendio Un vasto incendio colpisce le campagne di Cagliari Nelle prime ore della mattinata di oggi – venerdì... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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