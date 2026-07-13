Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio nei boschi vicino a Vicchio, nel Mugello. Le fiamme sono partite vicino alla frazione di Villore e hanno interessato un'area già colpita da un incendio lo scorso aprile. Sul posto sono intervenuti i sistemi antincendio della regione per contenere le fiamme, che hanno messo a rischio diversi ettari di bosco. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate.

Bosco in fiamme a Vicchio e maxi intervento del sistema antincendi della Regione. Le fiamme sono partite nella notte tra domenica e lunedì, per ragioni ancora non note, non distanti dalla frazione di Villore e hanno coinvolto diversi ettari, nella stessa zona già andata in fiamme lo scorso aprile. La Regione ha attivato il sistema antincendi boschivi e nel paese mugellano sono arrivati un direttore delle operazioni, i vigili del fuoco, 9 squadre Aib e 3 elicotteri. Nell'area, particolarmente impervia, non ci sarebbero abitazioni vicine al fronte del fuoco. Ma non distante dalle fiamme, c'è l'impianto eolico del Giogo di Villore, attualmente in costruzione. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Incendio nei boschi di Vicchio: diversi ettari a rischio nel Mugello

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Incendio a Mugliano, ore di lavoro

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