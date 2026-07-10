Un incendio boschivo scoppiato giovedì nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almería, ha provocato la morte di almeno 12 persone. Le fiamme si sono estese rapidamente tra i boschi dell’Andalusia, coinvolgendo diverse aree rurali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per cercare di contenere il rogo e soccorrere i sopravvissuti. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e il numero di vittime potrebbe aumentare.

Un incendio boschivo divampato giovedì in Spagna, a Los Gallardos, in provincia di Almería, Andalusia, ha causato la morte di almeno 12 persone. Le vittime sono state rinvenute in una frazione del vicino comune di Bédar; alcune sono state trovate all’interno di veicoli avvolti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 112 dell’Andalusia e riportato dai media locali.? Un vecino de Bédar ha resultado herido con quemaduras y ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas. La caída de un cable eléctrico, posible causa del inicio del incendio forestal de Los Gallardos. #CSNAlmería? #IFLos Gallardos pic.twitter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, incendio nei boschi dell’Andalusia: almeno 12 morti

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