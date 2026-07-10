Spagna incendio nei boschi dell’Andalusia | almeno 12 morti
Un incendio boschivo scoppiato giovedì nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almería, ha provocato la morte di almeno 12 persone. Le fiamme si sono estese rapidamente tra i boschi dell’Andalusia, coinvolgendo diverse aree rurali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per cercare di contenere il rogo e soccorrere i sopravvissuti. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e il numero di vittime potrebbe aumentare.
Un incendio boschivo divampato giovedì in Spagna, a Los Gallardos, in provincia di Almería, Andalusia, ha causato la morte di almeno 12 persone. Le vittime sono state rinvenute in una frazione del vicino comune di Bédar; alcune sono state trovate all’interno di veicoli avvolti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 112 dell’Andalusia e riportato dai media locali.? Un vecino de Bédar ha resultado herido con quemaduras y ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas. La caída de un cable eléctrico, posible causa del inicio del incendio forestal de Los Gallardos. #CSNAlmería? #IFLos Gallardos pic.twitter. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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