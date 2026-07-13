Roma incendio in una palazzina al Portuense | fiamme domate e quattro persone in ospedale per accertamenti
Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 7.30 in una palazzina di tre piani nel quartiere Portuense di Roma, al pian terreno di via Chiusdino. Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme. Quattro persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Le fiamme sono state domate e non si segnalano altri feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Un incendio è divampato intorno alle 7.30 al pian terreno di una palazzina di tre piani a Roma in via Chiusdino, nel quartiere Portuense. Sul posto, all’incrocio con via delle Vigne, sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e personale del pronto intervento Acea. Quattro persone sono state in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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