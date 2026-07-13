Roma incendio in una palazzina al Portuense | fiamme domate e quattro persone in ospedale per accertamenti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 7.30 in una palazzina di tre piani nel quartiere Portuense di Roma, al pian terreno di via Chiusdino. Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme. Quattro persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Le fiamme sono state domate e non si segnalano altri feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.