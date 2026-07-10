Alle 00:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Cuggiono per un incendio in una palazzina di due piani. Due persone sono state intossicate e portate in ospedale, mentre circa venti residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

I vigili del fuoco di Milano sono impegnati dalla mezzanotte per domare un incendio scoppiato in una palazzina di due piani a Cuggiono, nel Milanese. Due persone sono rimaste intossicate mentre una ventina di residenti è stata fatta uscire dallo stabile per sicurezza. I vigili sono intervenuti con una trentina di uomini e svariati mezzi e si trovano ancora sul posto per spegnere le ultime fiamme. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuggiono, incendio in una palazzina: 2 intossicati e 20 evacuati

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