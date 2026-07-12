Enorme incendio nel pub intrappola i clienti | almeno 27 morti nel rogo a Bangkok
Un incendio scoppiato in un pub nel distretto di Chatuchak a Bangkok ha causato almeno 27 morti. Le fiamme hanno intrappolato i clienti all’interno del locale, costringendoli a cercare di scappare attraverso le uscite. Le immagini mostrano persone in fuga e lingue di fuoco che si propagano all’esterno, avvicinandosi alle strade vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e recuperato i corpi delle vittime.
Drammatiche le immagini riprese dall'esterno del locale del distretto di Chatuchak con gente in fuga disperata e vere e proprie lingue di fuoco che invadono il marciapiede soffiando fin quasi sulla strada come una fiamma ossidrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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