Un incendio si è sviluppato questa mattina alla periferia di Pozzuoli, in via San Gennaro ad Agnano. Le fiamme hanno interessato un’ampia zona, generando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Il prefetto ha convocato il Ccs per gestire l’emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni, né su eventuali interventi di soccorso in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi alla periferia di Pozzuoli, in via San Gennaro ad Agnano. Le fiamme hanno percorso una vasta area ed hanno fatto levare una colonna di fumo nero che è stata visibile anche a diversi chilometri di distanza. L’incendio si è sviluppato in area boschiva, nelle vicinanze dell’Accademia Aeronautica Militare e della scuola Petronio di Pozzuoli. Sul posto sono giunti subito i soccorritori e nel pomeriggio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs). Sul posto sono operative sei squadre dei Vigili del Fuoco, tre squadre della Sma Campania, un’autobotte da 9000 litri ed un elicottero regionale modello F64 impegnato nei lanci d’acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio divampato alla periferia di Pozzuoli, prefetto convoca Ccs

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