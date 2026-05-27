incendio a pontedera fiamme in un appartamento il rogo divampato dalla cucina

Notizia in breve

Oggi nel pomeriggio si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Rinaldo Piaggio a Pontedera. Le fiamme sono partite dalla cucina e si sono estese all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.