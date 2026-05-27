Incendio a Pontedera fiamme in un appartamento Il rogo divampato dalla cucina

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi nel pomeriggio si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Rinaldo Piaggio a Pontedera. Le fiamme sono partite dalla cucina e si sono estese all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

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Pontedera, 27 maggio 2026 – Fiamme nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, in via Rinaldo Piaggio a Pontedera. L’incendio, in base alle prime informazioni, è divampato nell’appartamento sopra ad un edicola. L’allarme è scattato subito: sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco. https:www.lanazione.itvideoincendio-a-pontedera-fiamme-in-un-appartamento-mlv8vnto Da quanto appreso, il rogo sarebbe partito dalla cucina dell’appartamento mentre una persona stava preparando da mangiare. L’uomo, però, sarebbe riuscito ad allontanarsi in tempo e non risulterebbe ferito in modo grave. Sul posto è comunque intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza, oltre agli agenti della polizia di stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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