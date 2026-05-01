Fiamme a Palazzo Dogana | incendio divampato per un cortocircuito

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, si è sviluppato un incendio a Palazzo Dogana. Le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito che si è verificato in una stanza di un edificio amministrativo. L’incendio ha interessato l’area in cui si trovava una consigliera di Parità della Provincia di Foggia. Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente dai vigili del fuoco.