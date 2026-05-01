Fiamme a Palazzo Dogana | incendio divampato per un cortocircuito
Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, si è sviluppato un incendio a Palazzo Dogana. Le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito che si è verificato in una stanza di un edificio amministrativo. L’incendio ha interessato l’area in cui si trovava una consigliera di Parità della Provincia di Foggia. Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente dai vigili del fuoco.
Fiamme a Palazzo Dogana nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio. L’incendio è divampato per un cortocircuito nella stanza della consigliera di Parità della Provincia di Foggia, Assunta Di Matteo.I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con tre mezzi insieme alla Polizia Locale, hanno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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