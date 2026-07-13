Incendio devasta pub a Bangkok Decine di morti
Un pub a Bangkok è stato divorato da un incendio che ha provocato decine di vittime e numerosi feriti. Le fiamme hanno avvolto il locale, causando danni ingenti e lasciando molte persone intrappolate all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il fuoco si è propagato rapidamente. Il bilancio ufficiale delle vittime è ancora in aggiornamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio.
In Thailandia un violento incendio ha completamente distrutto un locale pubblico. Il bilancio è drammatico, con diverse vittime e numerosi feriti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Incendio devasta pub a Bangkok. Decine di morti
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