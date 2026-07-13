Incendio devasta pub a Bangkok. Decine di morti

Notizia in breve

Un pub a Bangkok è stato divorato da un incendio che ha provocato decine di vittime e numerosi feriti. Le fiamme hanno avvolto il locale, causando danni ingenti e lasciando molte persone intrappolate all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il fuoco si è propagato rapidamente. Il bilancio ufficiale delle vittime è ancora in aggiornamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio.