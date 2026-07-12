A Bangkok, un incendio nel pub Na Ladprao di Chatuchak ha causato almeno 27 morti durante un concerto. Le autorità stanno ancora operando sul luogo e il numero delle vittime potrebbe salire.

Una serata di musica si è trasformata in tragedia a Bangkok, dove un devastante incendio ha distrutto il pub Na Ladprao, nel quartiere di Chatuchak. Il bilancio provvisorio è di almeno 27 morti, ma le autorità temono che il numero delle vittime possa aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso. L’esplosione dopo il blackout. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato poco dopo che alcuni presenti avevano notato del fumo provenire da un interruttore elettrico vicino al palco, mentre era in corso un’esibizione musicale. A riferirlo è stato il premier thailandese Anutin Charnvirakul, riportando la testimonianza di uno dei musicisti presenti nel locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bangkok, esplosione durante il concerto: il pub si trasforma in un inferno. Decine di morti

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