Un incendio boschivo si è sviluppato nella notte in un’area difficile da raggiungere nel territorio comunale di Vicchio, in provincia di Firenze. Finora sono stati stimati circa 15 ettari di vegetazione distrutti. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza della flotta regionale, che stanno lavorando per domare le fiamme e circoscrivere l’incendio. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni.

VICCHIO (FI) – Un vasto incendio boschivo sta interessando, dalla scorsa notte, un’area difficilmente raggiungibile nel territorio comunale di Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme si sono sviluppate in località La Colla e hanno già coinvolto circa 15 ettari di vegetazione. Il sistema regionale antincendi ha attivato prontamente le procedure di emergenza, inviando le prime squadre sul posto già durante le ore notturne. Dalle prime luci del mattino, le operazioni di contenimento sono state potenziate con l’impiego di tre elicotteri regionali, che lavorano in stretto coordinamento con le squadre specializzate dell’Unione Comuni Mugello. Sul luogo dell’incendio è presente anche un contingente dei Vigili del Fuoco, che fornisce supporto logistico e operativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio boschivo a Vicchio: 15 ettari distrutti, in azione la flotta regionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCENDIO BOSCHIVO SIMULATO | la preparazione e le procedure che salvano vite!!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pauroso incendio in Mugello, distrutti 15 ettari di bosco. L’allarme all’alba: tre elicotteri in azione

Incendio nei boschi di Vicchio: diversi ettari a rischio nel MugelloNella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio nei boschi vicino a Vicchio, nel Mugello.

Temi più discussi: Fiamme nei boschi di Vicchio, scatta il maxi intervento: in volo tre elicotteri della Regione; Brucia il bosco, elicotteri in volo per domare le fiamme; Incendio boschivo nella notte sui crinali di Villore, elicotteri in azione; Incendio boschivo in zona Villore: fiamme sul crinale Appenninico.

Incendio a Vicchio: fiamme nel bosco della Colla, in azione anche gli elicotteri3 elicotteri della flotta regionale stanno intervenendo dalle prime luci dell’alba a supporto delle squadre AIB e sotto il coordinamento di un Direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione Com ... firenzepost.it

Bosco in fiamme nel Mugello, arrivano gli elicotteriÈ in corso dalla notte di lunedì 13 luglio un intervento massiccio dei vigili del fuoco per un incendio a La Cella, in Mugello, nel comune di Vicchio. gonews.it