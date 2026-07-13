Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio sulla zona orientale della Solfatara, nell’area di Agnano, generando una colonna di fumo nero che si vede da diversi quartieri di Napoli e dai comuni circostanti. Le fiamme sono rimaste fuori controllo, con il fumo che si è diffuso nell’aria, rendendo visibile la nube anche da lontano. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per cercare di contenere il rogo.

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sul versante orientale della Solfatara, nell'area di Agnano, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche da diversi quartieri di Napoli e dai comuni vicini. Le fiamme, alimentate dal caldo intenso e dalla vegetazione ormai secca, si sono propagate rapidamente mettendo in allarme i residenti. Il rogo si è sviluppato alle spalle dell'Accademia Aeronautica, estendendosi in direzione di via Scarfoglio. In alcuni punti il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, mentre nella zona è stato segnalato un forte odore di bruciato che ha destato ulteriore preoccupazione tra i cittadini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Incendio alla Solfatara, fiamme fuori controllo: nube di fumo nero visibile fino a Napoli

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