Nel primo pomeriggio di oggi, a Dalmine, si è sviluppato un incendio in una palazzina. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state diffuse informazioni sulla presenza di persone coinvolte o sulle cause dell’incendio.

Dalmine (Bergamo), 3 maggio 2026 – Incendio a Dalmine, nella Bergamasca. Nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio, le fiamme sono divampate all’interno di una palazzina all’angolo tra via Segantini e viale Brembo e una lunga colonna di fumo si è stagliata in cielo, ben visibile da diversi chilometri di distanza. Nella struttura sono presenti diverse attività, tra cui una pizzeria, un istituto di credito e una scuola dell’infanzia, ma al momento non è chiaro da dove abbia avuto origine il rogo. E neppure le cause. Appena scattato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Dalmine, fiamme in una palazzina e colonna di fumo nero visibile da lontano

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