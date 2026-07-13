Un incendio si è sviluppato questa mattina su una collina vicino all’Accademia Aeronautica a Pozzuoli. Le fiamme sono divampate nel tardo mattino e hanno prodotto un grande quantità di fumo nero, visibile da varie parti dell’area flegrea e da Agnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. Le operazioni sono ancora in corso.

Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, a Pozzuoli. Fumo nero visibile anche da diverse zone dell’area flegrea e da Agnano. Sul posto i Vigili del Fuoco con il supporto dei Canadair. Momenti di paura a Pozzuoli, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, è scoppiato un vasto incendio sulla collina che sovrasta l’Accademia dell’Aeronautica Militare. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. In pochi minuti, come riporta Fanpage.it, le fiamme si sono alimentate con forza, generando una colonna di fumo nero visibile da più punti della città flegrea e anche da Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Incendio a Pozzuoli, fiamme sulla collina vicino all’Accademia Aeronautica

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Grosso incendio a Pozzuoli, fiamme alte e fumo vicino allAccademia Aeronautica

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