Incendio sulla collina dei Camaldoli fumo su Soccavo Pianura e Vomero Ancora in corso spegnimento

Notizia in breve

Un vasto incendio si è sviluppato sulla collina dei Camaldoli a Napoli, provocando fumo visibile su Soccavo, Pianura e Vomero. Le operazioni di spegnimento sono quasi concluse, mentre il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare gli interventi. Le fiamme sono ancora attive e in fase di spegnimento. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incendio.