Incendio sulla collina dei Camaldoli fumo su Soccavo Pianura e Vomero Ancora in corso spegnimento

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vasto incendio si è sviluppato sulla collina dei Camaldoli a Napoli, provocando fumo visibile su Soccavo, Pianura e Vomero. Le operazioni di spegnimento sono quasi concluse, mentre il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare gli interventi. Le fiamme sono ancora attive e in fase di spegnimento. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incendio.

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Sono quasi ultimate le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato sulla collina dei Camaldoli, a Napoli; il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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