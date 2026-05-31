Incendio sulla collina dei Camaldoli fumo su Soccavo Pianura e Vomero Ancora in corso spegnimento
Un vasto incendio si è sviluppato sulla collina dei Camaldoli a Napoli, provocando fumo visibile su Soccavo, Pianura e Vomero. Le operazioni di spegnimento sono quasi concluse, mentre il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare gli interventi. Le fiamme sono ancora attive e in fase di spegnimento. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incendio.
Sono quasi ultimate le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato sulla collina dei Camaldoli, a Napoli; il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Incendio su una nave nel porto di Napoli: in corso operazioni di spegnimentoUn incendio si è sviluppato nella serata a bordo della nave GNV Phoenix, ferma nel porto di Napoli per lavori di manutenzione.
“No al nuovo parcheggio multipiano a via San Domenico tra Vomero e Soccavo”: protesta dei comitatiI residenti della zona tra Vomero e Soccavo hanno manifestato contro il progetto di costruzione di un nuovo parcheggio multipiano in via San Domenico.
Temi più discussi: Napoli, in fiamme la collina dei Camaldoli: incendio di vaste dimensioni a Pianura. Notte di passione; Incendio a Mondragone, violento rogo sulla collina Crestagallo; Brucia la collina dei Camaldoli: impossibile spegnere l'incendio in nottata; Camion a fuoco sulla collina di Lauriano: strada chiusa.
Napoli, in fiamme la collina dei Camaldoli: incendio di vaste dimensioni a Pianura. Notte di passione Un incendio di vaste dimensioni sta interessando da diverse ore la collina dei Camaldoli a Napoli. Il rogo, iniziato già nel tardo pomeriggio di sabato 30 magg facebook
Napoli, incendio sulla collina dei Camaldoli: le fiamme lambiscono le caseLa pioggia di cenere è caduta copiosa in molti quartieri di Napoli, soprattutto nel corso della notte, facendo temere ai residenti il risveglio del Vesuvio. In realtà, a provocare il fenomeno è stato ... ilgiornale.it
Napoli, in fiamme la collina dei Camaldoli: incendio di vaste dimensioni a Pianura. Notte di passioneUn incendio di vaste dimensioni sta interessando da diverse ore la collina dei Camaldoli a Napoli. Il rogo, iniziato ... ilriformista.it