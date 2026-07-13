Incendio a Pozzuoli fiamme alte e fumo vicino all'Accademia Aeronautica

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato a Pozzuoli, sulla collina che si affaccia sull’Accademia Aeronautica. Le fiamme sono alte e il fumo si alza in modo evidente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e contenere il rogo. La zona è stata evacuata e sono in corso le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti.