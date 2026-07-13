Incendio a Pozzuoli fiamme alte e fumo vicino all'Accademia Aeronautica

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato a Pozzuoli, sulla collina che si affaccia sull’Accademia Aeronautica. Le fiamme sono alte e il fumo si alza in modo evidente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e contenere il rogo. La zona è stata evacuata e sono in corso le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti.

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Un grosso incendio è divampato a Pozzuoli, sulla collina che sovrasta l'Accademia dell'Aeronautica Militare: in azione i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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