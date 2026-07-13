Due aerei Canadair impegnati nello spegnimento di un incendio nella foresta di Fontainebleau hanno prelevato acqua dalla Senna a Chartrettes. I Canadair sono stati utilizzati per lanciare acqua sul fronte dell’incendio, che interessa la zona nel sud della Seine-et-Marne. L’intervento con gli aerei antincendio è in corso, con i mezzi che si riforniscono più volte dal fiume per alimentare le operazioni di spegnimento.

Milano, 13 lug. (askanews) - Due aerei antincendio Canadair impiegati per combattere il grave incendio che sta devastando la foresta di Fontainebleau, nel sud della Seine-et-Marne, si riforniscono d'acqua prelevandola dal fiume Senna a Chartrettes. Secondo quanto riferito dai pompieri, le fiamme si sono estese su circa 800 ettari da quando sono divampate domenica pomeriggio lungo un'autostrada. Per spegnere l'incendio sono scesi in campo 400 vigili del fuoco e diversi agricoltori e contadini, ma le alte temperature e il terreno secco rendono difficili le operazioni di spegnimento del fuoco. Gli abitanti di Vaudoué, un piccolo villaggio immerso nella foresta nella Seine-et-Marne, sono stati fatti evacuare a causa del vasto rogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Incendio a Fontainebleau, i Canadair prendono acqua nella Senna

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