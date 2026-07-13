Un incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, ha bruciato circa 800 ettari di vegetazione. Il ministro dell’Interno francese ha segnalato che il rogo potrebbe avere origine dolosa, poiché si sarebbe sviluppato in più punti diversi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sono in corso operazioni di spegnimento. La zona interessata si estende per molti chilometri quadrati.

(LaPresse) Potrebbe avere un’origine dolosa il vasto incendio che sta devastando la foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, in Francia. A riferirlo è stato il ministro dell’Interno francese Laurent Nunez, secondo cui il rogo sarebbe divampato da più punti distinti. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di un incendio appiccato intenzionalmente: le fiamme sarebbero partite da due aree ai lati dell’autostrada A6 e da una decina di focolai concentrati in un raggio di circa un chilometro. Il rogo ha già distrutto circa 800 ettari di vegetazione e ha costretto all’evacuazione degli abitanti del villaggio di Vaudoué. Sul posto sono impegnati circa 500 vigili del fuoco per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Francia, incendio nella foresta di Fontainebleau: 800 ettari bruciati

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