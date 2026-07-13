La mostra “I Polittici di Monte San Martino” è stata inaugurata ieri, presentando i capolavori a tempera su tavola dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli e di Girolamo Di Giovanni Da Camerino. L’esposizione include i principali polittici realizzati dai tre artisti, provenienti da diverse collezioni. L’evento è aperto al pubblico e resterà visitabile fino a una data da definire.

Monte San Martino, 13 luglio 2026 - Inaugurata ieri la mostra “I Polittici di Monte San Martino”, con i grandi polittici a tempera su tavola dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli e di Girolamo Di Giovanni Da Camerino. L’esposizione si trova all’interno della pinacoteca civica “Armindo Ricci” di Monte San Martino, dove è possibile ammirare anche un’imperdibile “Crocifissione” di Guido Reni. La mostra, resa possibile grazie all’accordo tra il Comune, l’Arcidiocesi di Fermo e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, dà la possibilità di apprezzare da vicino l’attenzione ai dettagli che caratterizza gli esponenti della pittura marchigiana della fine del XV secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la mostra "I polittici di Monte San Martino" con i capolavori dei Crivelli

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