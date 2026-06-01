Da Caravaggio a Picasso la mostra di Illegio si apre con capolavori inestimabili

La mostra “Il dialogo” sarà aperta dall’11 giugno all’8 novembre 2026. La rassegna presenta capolavori di artisti come Caravaggio e Picasso, evidenziando opere di grande valore artistico.

Manca poco all'inaugurazione di una mostra dal valore artistico altissimo, “Il dialogo”, la nuova proposta che Illegio sta preparando e che si potrà visitare dall’11 giugno fino all’8 novembre 2026. La mostra comprenderà cinquantadue capolavori, tra dipinti e sculture – sedici provenienti da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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