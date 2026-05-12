I quattro polittici di Monte San Martino
A Monte San Martino, quattro polittici rappresentano un elemento distintivo del patrimonio locale. La salita al borgo permette di ammirare gli edifici storici e il quadro urbanistico che si è sviluppato nel tempo. All’interno delle chiese e dei musei, sono conservati numerosi tesori pittorici, alcuni dei quali sono rappresentati proprio da questi polittici. La visita al centro storico e ai suoi luoghi di culto permette di scoprire questa ricchezza artistica e architettonica.
Monte San Martino procura emozioni tanto nell’ascendere al borgo per poi contemplarne gli storici edifici nel contesto di un progresso urbanistico spontaneo, quanto nell’entrare nelle chiese e musei che ne contengono i tesori pittorici. S’impone, tra questi, il Polittico di Monte San Martino, esposto nel 2025 nei Musei Civici di Milano per la Mostra di Natale a Palazzo Marino nella Sala Alessi. Sono qui all’opera Carlo e Vittore Crivelli che lo concepiscono tra il 1477 e il 1480, lasso a cui si può circostanziare una loro permanenza in loco. La storia museale dell’opera è avventurosa, Amico Ricci lo attribuiva nel 1834 a Vittore esitando...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giovanni Morale Il Polittico di Monte San Martino
Notizie correlate
Leggi anche: Da Rossino al Monte Spedone per i magnifici panorami della Val San Martino
Fiere di San Martino e San Michele, al via il bando per la gestione: concessione da 680 mila euroAprirà tra qualche giorno sulla piattaforma Sater della Regione-Emilia Romagna il bando gara per l’affidamento in concessione del servizio di...