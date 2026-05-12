I quattro polittici di Monte San Martino

A Monte San Martino, quattro polittici rappresentano un elemento distintivo del patrimonio locale. La salita al borgo permette di ammirare gli edifici storici e il quadro urbanistico che si è sviluppato nel tempo. All’interno delle chiese e dei musei, sono conservati numerosi tesori pittorici, alcuni dei quali sono rappresentati proprio da questi polittici. La visita al centro storico e ai suoi luoghi di culto permette di scoprire questa ricchezza artistica e architettonica.

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