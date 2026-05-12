I quattro polittici di Monte San Martino

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte San Martino, quattro polittici rappresentano un elemento distintivo del patrimonio locale. La salita al borgo permette di ammirare gli edifici storici e il quadro urbanistico che si è sviluppato nel tempo. All’interno delle chiese e dei musei, sono conservati numerosi tesori pittorici, alcuni dei quali sono rappresentati proprio da questi polittici. La visita al centro storico e ai suoi luoghi di culto permette di scoprire questa ricchezza artistica e architettonica.

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Monte San Martino procura emozioni tanto nell’ascendere al borgo per poi contemplarne gli storici edifici nel contesto di un progresso urbanistico spontaneo, quanto nell’entrare nelle chiese e musei che ne contengono i tesori pittorici. S’impone, tra questi, il Polittico di Monte San Martino, esposto nel 2025 nei Musei Civici di Milano per la Mostra di Natale a Palazzo Marino nella Sala Alessi. Sono qui all’opera Carlo e Vittore Crivelli che lo concepiscono tra il 1477 e il 1480, lasso a cui si può circostanziare una loro permanenza in loco. La storia museale dell’opera è avventurosa, Amico Ricci lo attribuiva nel 1834 a Vittore esitando...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Giovanni Morale Il Polittico di Monte San Martino

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