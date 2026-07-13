Dove acquistare le Crocs a Roma? In via del Corso: ha inaugurato il primo flagship store italiano nel cuore della capitale. Il brand creatore delle iconiche calzature ha lanciato la sua boutique di 82 metri quadrati al civico 8283 la settimana scorsa. In occasione della nuova inaugurazione il brand ha anche lanciato una nuova versione del modello Italian Clog, decorato con un set speciale di jibbitz (i charm). Questi ultimi sono raffigurazioni di elementi tipici italiani. In questo store sarà possibile acquistare una selezione di prodotti per adulti e bambini. Sarà poi possibile vivere una nuova esperienza di personalizzazione: la postazione interattiva dedicata ai Jibbitz presenta la più ampia selezione di charm personalizzabili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In via del Corso apre il primo flagship store di Crocs

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