Parfois inaugura il suo flagship store a Milano
Parfois apre un nuovo negozio a Milano in Corso Vittorio Emanuele II, con una superficie di circa 120 mq distribuiti su due livelli. Il punto vendita rappresenta l’evoluzione del marchio, con un focus maggiore sull’esperienza del cliente. La nuova location si trova nel cuore della città, offrendo uno spazio più ampio e rinnovato rispetto alle precedenti aperture. L’inaugurazione segna un passo importante per il brand, che punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano.
Parfois inaugura il suo nuovo flagship store in Corso Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano. Il nuovo spazio, che si sviluppa su una superficie di circa 120 mq distribuiti su due livelli, riflette l’evoluzione della nuova identità del brand:definita e sempre più orientata all’esperienza del cliente. Con questa apertura, Parfois raggiunge quota 8 negozi a Milano e 74 in tutta Italia. Nelle parole di Luis Maseres, CEO di Parfois: “Questa apertura rientra nella nostra strategia di sviluppo di flagship store in location commerciali di primo livello, capaci di integrare innovazione e tecnologia e di rafforzare ulteriormente la nostra proposta omnicanale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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