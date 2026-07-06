parfois inaugura il suo flagship store a milano

Parfois inaugura il suo nuovo flagship store in Corso Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano. Il nuovo spazio, che si sviluppa su una superficie di circa 120 mq distribuiti su due livelli, riflette l’evoluzione della nuova identità del brand:definita e sempre più orientata all’esperienza del cliente. Con questa apertura, Parfois raggiunge quota 8 negozi a Milano e 74 in tutta Italia. Nelle parole di Luis Maseres, CEO di Parfois: “Questa apertura rientra nella nostra strategia di sviluppo di flagship store in location commerciali di primo livello, capaci di integrare innovazione e tecnologia e di rafforzare ulteriormente la nostra proposta omnicanale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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