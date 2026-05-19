Un nuovo punto vendita di Angelico apre a Milano, inserendosi nella Torre Velasca, edificio riconoscibile nel panorama cittadino. La scelta di questa sede permette al brand di consolidare la propria presenza nel centro della città, affiancandosi ad altri negozi di moda e accessori. La apertura si inserisce nel piano di espansione del marchio, che punta a rafforzare la propria immagine nel capoluogo lombardo. La posizione all’interno della Torre Velasca offre visibilità e accessibilità ai clienti, contribuendo a definire il posizionamento del brand nel mercato locale.

? Domande chiave Perché Angelico ha scelto proprio l'iconica Torre Velasca per il flagship?. Come influirà questa apertura sul posizionamento del brand a Milano?. Quale legame unisce la tradizione tessile al design di BBPR?. Cosa significa questo passo dopo l'espansione del marchio a Dubai?.? In Breve Location iconica presso l'edificio BBPR costruito tra il 1956 e il 1958.. Alberto Angelico guida il piano di espansione dopo il recente ingresso a Dubai.. Strategia di rebranding coinvolge i flagship store storici già presenti in Italia.. Inserimento nel polo lifestyle di Torre Velasca per intercettare il lusso urbano.. Il Lanificio Angelico punta alla nuova piazza di Torre Velasca a Milano con l’apertura di un punto vendita esclusivo che segna un passaggio chiave nel piano di espansione del marchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelico conquista Milano: nuovo flagship store a Torre Velasca

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