L’attrice di 61 anni ha dichiarato che per il suo benessere quotidiano il sonno è fondamentale, seguito da attività senza dispositivi digitali, che preferisce siano creative e rilassanti.

A 61 anni, Brooke Shields mantiene saldo il suo ruolo di un’icona di bellezza e personalità. Il suo segreto di benessere? Nessuna formula miracolosa o vizi costosissimi da star. Piuttosto una routine quotidiana costruita intorno al concetto di rallentare. Nell’intervista rilasciata al magazine New Beauty, l’attrice americana ha racconta quanto il riposo sia fondamentale per il suo equilibrio fisico ed emotivo: « Il sonno è tutto! Quando non dormo bene, la mia vita ne risente», ha ammesso Brooke Shields. Quindi la star di Hollywood ha aggiunto: «Non mi sento bene se non mi alleno. E poi ci sono le attività che mi calmano: ricamare, leggere, una passeggiata sulla spiaggia, una partita di Rummikub con gli amici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In una nuova intervista, l’attrice 61enne rivela le abitudini che la aiutano a stare bene. In primis il sonno, poi attività rigorosamente digital free, creative e rilassanti al punto giusto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il collagene? Un "essenziale" di pro age. Parola dell'attrice 61enne che firma la sua collaborazione con il brand Glow25. Una certezza, over 50Sarah Jessica Parker, attrice di 61 anni, ha annunciato di collaborare con il marchio tedesco Glow25, azienda specializzata in integratori di...

Hackathon creativo al Laboratorio Aperto: arriva il Gate Rei Digital Creative HackIl Laboratorio Aperto di Piacenza ospita il Gate Rei Digital Creative Hack, un hackathon organizzato da Open Lab Srl in collaborazione con Gate Rei –...

Argomenti più discussi: Fentanyl, nuova frontiera del narcotraffico in Europa: intervista al criminologo Vincenzo Musacchio; ANNA ha sbloccato un nuovo personaggio: Sono più adulta, ora. Se non avessi fatto la rapper sarei stata una make-up artist; No Rest for the Wicked: intervista a Thomas Mahler; Roberta Bruzzone: A 7 anni capii: sarò criminologa. Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ho due Harley e una Ducati. Tratto i miei due cani come figli.

Openai, Altman: IPO? Non siamo una space company. Così il CEO Sam Altman nell'intervista esclusiva a CNBC. Introducendo la nuova versione GPT 5.6, Altman ritorna sulle voci su una possibile quotazione in borsa di #OpenAI. x.com

Ho appena pubblicato una nuova intervista con Erikson! Parlando di Forge of Darkness con Steven Erikson (senza spoiler e con spoiler) - fornisce anche un aggiornamento su WIS all'inizio. reddit

Jennifer Lopez è single e felice dopo il divorzio da Ben Affleck: Sto benissimo da solaJennifer Lopez è oggi più felice e libera che mai. A quasi due anni dalla fine del matrimonio con Ben Affleck, la cantante e attrice ha raccontato in una nuova intervista televisiva di stare vivendo ... grazia.it