Hackathon creativo al Laboratorio Aperto | arriva il Gate Rei Digital Creative Hack

Il Laboratorio Aperto di Piacenza ospita il Gate Rei Digital Creative Hack, un hackathon organizzato da Open Lab Srl in collaborazione con Gate Rei – Real Estate Innovation Srl SB. L’evento è rivolto a studenti, neolaureati e giovani creativi che vogliono mettere alla prova le proprie competenze nel campo della comunicazione, del design e dell’innovazione digitale. Durante le giornate di lavoro, i partecipanti avranno modo di sviluppare progetti e idee in un ambiente dedicato alla creatività e alla collaborazione.

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