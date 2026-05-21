Hackathon creativo al Laboratorio Aperto | arriva il Gate Rei Digital Creative Hack
Il Laboratorio Aperto di Piacenza ospita il Gate Rei Digital Creative Hack, un hackathon organizzato da Open Lab Srl in collaborazione con Gate Rei – Real Estate Innovation Srl SB. L’evento è rivolto a studenti, neolaureati e giovani creativi che vogliono mettere alla prova le proprie competenze nel campo della comunicazione, del design e dell’innovazione digitale. Durante le giornate di lavoro, i partecipanti avranno modo di sviluppare progetti e idee in un ambiente dedicato alla creatività e alla collaborazione.
Il Laboratorio Aperto di Piacenza, gestito da Open Lab Srl, organizza insieme a Gate Rei – Real Estate Innovation Srl SB il “Gate Rei Digital Creative Hack”, un hackathon dedicato a studenti, neolaureati e giovani creativi interessati al mondo della comunicazione, del design e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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