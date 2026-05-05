Sarah Jessica Parker, attrice di 61 anni, ha annunciato di collaborare con il marchio tedesco Glow25, azienda specializzata in integratori di collagene idrolizzato. La sua scelta di sostenere l’uso di questo ingrediente riguarda il mantenimento della salute e dell’aspetto della pelle, con particolare attenzione alle persone over 50. La campagna si concentra sull’importanza di integrare il collagene per favorire funzioni cutanee nel tempo.

C ollagene per una pelle sana e bella a ogni età, con un occhio rivolto alle over 50. La 61enne Sarah Jessica Parker firma una collaborazione con il marchio tedesco Glow25, specializzato in integratori a base di collagene idrolizzato per supportare le funzioni cutanee nel tempo. L’attrice americana entra nel vivo nel progetto come Chief Creative Officer, una sorta di consulente creativa ma soprattutto valoriale, portando una visione coerente con un approccio dichiaratamente pro-aging, allontanandosi dalla terminologia giudicante dell’anti-età. testimonial, più glowy che mai. Sarah Jessica Parker dice addio a Carrie Bradshaw: «L’ho amata più di chiunque altro» X Leggi anche › Mai pensato di fare un’analisi del collagene del viso? Basta un’ecografia cutanea Sarah Jessica Parker: la bellezza che parte (davvero) “da dentro”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il collagene? Un "essenziale" di pro age. Parola dell'attrice 61enne che firma la sua collaborazione con il brand Glow25. Una certezza, over 50

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