Durante la prima partecipazione televisiva, Roberto Vannacci ha avuto un confronto con Lilli Gruber nello studio di Otto e mezzo su La7. La discussione si è concentrata su temi politici e sociali, con toni serrati. In un momento del dialogo, Gruber ha rivolto una domanda riguardante l’orientamento sessuale di Vannacci, chiedendo: “E se lei fosse gay?”. La conversazione si è conclusa con un senso di gelo in studio.

Prima apparizione televisiva per Roberto Vannacci nello studio di Otto e mezzo su La7, dove il confronto con Lilli Gruber si è sviluppato su toni serrati e su temi politici e sociali. L’europarlamentare, eletto con la Lega e promotore del progetto Futuro Nazionale, ha alternato critiche al partito e la difesa delle proprie posizioni, con passaggi centrati su politica estera, identità e diritti. Nel corso della puntata la conduttrice lo ha incalzato su diversi punti, mantenendo l’attenzione sui nodi più controversi del dibattito pubblico. Il clima in studio si è progressivamente acceso, con un confronto che ha assunto toni via via più tesi; alcune osservazioni di Gruber, percepite come particolarmente incisive, hanno alimentato reazioni e discussioni sui social, contribuendo ad aprire un acceso dibattito online. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “E se lei fosse gay?”: botta e risposta tra Gruber e Vannacci, gelo in studio (VIDEO)

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