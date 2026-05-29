Botta e risposta tra Mieli e Panella | Vi sdegnate per Israele e non per Hamas Ci indigniamo per entrambi

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata di Tagadà, la conduttrice ha chiesto a un commentatore se fosse più indignato per Israele o Hamas. La risposta è stata che si prova sdegno per entrambi. La discussione si è concentrata sulla recente escalation tra Israele e Hezbollah, con droni lanciati verso il nord israeliano e raid a sud del Libano, che hanno causato dieci vittime in poche ore.

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Botta e risposta a Tagadà (La7) tra la conduttrice Tiziana Panella e Paolo Mieli sulla nuova escalation tra Israele e Hezbollah, dopo il lancio di droni verso il nord di Israele e i raid israeliani che, nel giro di poche ore, hanno fatto salire a dieci il bilancio delle vittime nel sud del Libano. Panella chiede a Mieli una valutazione sulla strategia del premier israeliano Benjamin Netanyahu e sul peso della sua sopravvivenza politica nella gestione del conflitto. Il giornalista difende la linea israeliana, pur premettendo più volte che “ci sono cose orribili a Gaza e in Cisgiordania”: “La partita di Netanyahu è molto diversa da quella di Trump, nel senso che Netanyahu si misura con della gente che ti lancia dei droni, dei razzi e quindi è una misurazione militare ancora con Hamas a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Botta e risposta tra Mieli e Panella: “Vi sdegnate per Israele e non per Hamas”. “Ci indigniamo per entrambi”
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