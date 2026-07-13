in italia le proposte di disciplina sono in stallo

Le proposte di legge italiane sulla regolamentazione dei social sono ferme da mesi. Le discussioni si sono bloccate, senza avanzamenti concreti. Nel frattempo, studi clinici evidenziano possibili effetti neurologici dell’uso prolungato delle piattaforme digitali. Episodi di cronaca legati all’abuso dei social continuano a emergere, mentre le pressioni da Bruxelles chiedono interventi più stringenti. La situazione rimane in attesa di decisioni ufficiali.

Sotto la spinta delle evidenze cliniche sugli effetti neurologici dell’esposizione ai social, degli episodi di cronaca e delle pressioni europee sulla regolazione dell’accesso dei minori alle piattaforme digital, anche in Italia sono stati presentati in Parlamento diversi disegni di legge sulla tutela dei minori online (sia dalla maggioranza che dall’opposizione). Il loro cammino parlamentare però è lento, se non del tutto fermo: nessuno ha infatti ancora ricevuto il primo via libera di una delle due Camere. La maggior parte delle proposte si concentra sul divieto di accesso ai social dei minori e sull’obbligo di verifica dell’età da parte... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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