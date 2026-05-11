Le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran si sono interrotte senza accordo, dopo che Teheran ha respinto il piano presentato da Washington. L’Iran ha definito la proposta come una resa alle richieste dell’amministrazione statunitense, nonostante alcuni segnali iniziali di apertura. La situazione rimane bloccata, senza progressi concreti, e si rischia un ulteriore deterioramento dei rapporti tra le due parti.

Teheran boccia la proposta americana per chiudere la crisi e rilancia su Hormuz, sanzioni e riparazioni di guerra. Trump reagisce con parole durissime contro il regime iraniano e torna a minacciare interventi sui siti nucleari. La trattativa tra Stati Uniti e Iran rischia di trasformarsi nell’ennesimo muro contro muro. Teheran dopo aver mostrato segnali di apertura, ha respinto il piano proposto da Washington per porre fine alla crisi, giudicandolo una resa alle richieste avanzate dal presidente americano Donald Trump. La notizia è stata rilanciata dai media iraniani citati da Sky News e confermata dalla televisione di Stato Press TV, secondo cui la proposta americana avrebbe imposto all’Iran condizioni considerate «inaccettabili».🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lo stallo totale tra Washington e Teheran: le conseguenze del «no» dell’Iran sono pericolose

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