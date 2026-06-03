Multe con gli autovelox | lo strano caso del Comune che in poco tempo ha incassato 5.989 euro a residente
In un comune italiano, sono state riscosse circa 6.000 euro di multe autovelox per residente in un solo anno, cifra superiore alla media di altre città. Nel 2024, i ricavi derivanti da sanzioni elevate con gli autovelox sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Le rilevazioni indicano che le autorità locali hanno raccolto circa sei milioni di euro complessivi, con una media di circa 6.000 euro per ogni residente.
Sorpresa: calano le multe stradali elevate con gli autovelox. L'anno scorso, infatti, i proventi delle principali città italiane sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del Paese hanno incassato in tutto 56,5 milioni di. 🔗 Leggi su Today.it
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