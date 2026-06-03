Multe con gli autovelox | lo strano caso del Comune che in poco tempo ha incassato 5.989 euro a residente

Notizia in breve

In un comune italiano, sono state riscosse circa 6.000 euro di multe autovelox per residente in un solo anno, cifra superiore alla media di altre città. Nel 2024, i ricavi derivanti da sanzioni elevate con gli autovelox sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Le rilevazioni indicano che le autorità locali hanno raccolto circa sei milioni di euro complessivi, con una media di circa 6.000 euro per ogni residente.