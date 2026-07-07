L’Aquila si prepara alla partita del Cuore, evento benefico in programma nello Stadio Gran Sasso. Cantanti e politici sono stati scelti come capitani, con Sal Da Vinci e un rappresentante politico che guideranno le squadre. Tra gli interventi, un appello a donare da parte di un organizzatore. La partita si svolgerà per il terzo anno consecutivo, coinvolgendo la città come sede e rafforzando il suo ruolo di centro di solidarietà.

L’Aquila, Capitale italiana della cultura 2026, si conferma anche capitale della solidarietà: per il terzo anno consecutivo lo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia ospiterà la Partita del Cuore, match ad alto tasso di divertimento in cui si sfidano la nazionale cantanti e la nazionale politici e che quest’anno vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza di giornalisti. Appuntamento per il 13 luglio alle 21.30, anche per chi non potrà assistere dal vivo: la Partita del Cuore, giunta alla 35esima edizione, sarà in diretta su Rai 1, in streaming su RaiNews.it e naturalmente in radio, su Radio 2. Per chi non riuscisse in tempo reale, poi, ci sono i tempi supplementari con l’on demand di Ray Play. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Partita del Cuore: cantanti e politici pronti per la sfida dell’Aquila. Sal Da Vinci e Mancini capitani. Biondi: «Doniamo tutti!»

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