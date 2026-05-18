KISS | A caccia di Snoopy

Durante la missione Apollo 10, il modulo di comando e servizio ha svolto un ruolo fondamentale come prova generale per l’allunaggio. Questa missione ha portato gli astronauti fino a pochi chilometri dalla superficie lunare, senza tuttavia toccarla. Il modulo di servizio, ancora in orbita attorno al Sole, rappresenta un residuo di quell’impresa spaziale. La missione ha fornito dati e test cruciali per le successive fasi di esplorazione lunare.

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Fu il protagonista della missione Apollo 10, quella che fece la prova generale dell'allunaggio e il cui modulo di servizio è ancora lassù, da qualche parte attorno al Sole. Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. Ecco la storia di Jerrie Mock. Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. Insomma, non quelle ampiamente celebrate da Hollywood, seppur fondamentali. Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - K.I.S.S. | A caccia di Snoopy ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Windham County Humane Society: Pet of the Week - Snoopy Sullo stesso argomento Digital detox sui laghi: Snoopy guida i bambini nei parchi Wonderwood? Cosa sapere I parchi Wonderwood Spina Verde e Lago Maggiore aprono il 1-4 maggio. Caccia all’oro sacro: caccia alla banda che rapinò la chiesa di TrevicoI carabinieri hanno avviato un’operazione di accerchiamento per rintracciare il gruppo criminale responsabile del furto di preziosi oggetti d’oro...