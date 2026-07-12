Sei a casa Snoopy | Apple TV presenta il trailer del nuovo speciale dei Peanuts

La banda dei Peanuts è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova ed emozionante avventura per tutta la famiglia. Apple TV ha rilasciato il trailer di Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy, l’atteso speciale originale animato che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 31 luglio. La pellicola espande la fortunata e premiata collana di produzioni dedicate ai celebri personaggi nati dalla matita di Charles M. Schulz, consolidando la partnership esclusiva tra il servizio streaming, WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions, recentemente rinnovata fino al 2030. Ad arricchire l’atmosfera del progetto ci sarà anche una colonna sonora d’eccezione, impreziosita dal brano originale “Home, Where Your Heart Found Me”, scritto appositamente per l’occasione dal cantautore Allen Stone. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy, il trailer italiano

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