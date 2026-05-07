Tolfa | nasce Famiglia Viola per combattere la violenza di genere

A Tolfa è stata fondata l'associazione Famiglia Viola, con l'obiettivo di contrastare la violenza di genere. Il progetto si ispira alla storia di Franca Viola e mira a promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Un team di esperti guiderà un percorso di approfondimento scientifico per analizzare le radici culturali di questo fenomeno e sviluppare strategie di intervento efficaci.

?? Cosa scoprirai Come può la memoria di Franca Viola prevenire gli abusi oggi? Chi guiderà il percorso scientifico per scardinare le basi culturali? Perché il silenzio viene considerato una forma di aggressione? Cosa prevede il nuovo premio nazionale per chi combatte la violenza??? In Breve Ciclo di tre incontri presso il centro La Rocca Aps con il dottor D’Amore. Appuntamenti fissati per il 9 maggio, il 30 maggio e il 20 giugno. Istituzione del Premio Nazionale Famiglia Viola per premiare azion .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tolfa: nasce Famiglia Viola per combattere la violenza di genere Notizie correlate “Come eri vestita?” Una Survivor art installation per combattere violenza di genere e stereotipiA Saline Joniche prende forma un appuntamento culturale dal forte valore simbolico e sociale: sabato 11 e domenica 12 aprile la Delegazione... Leggi anche: Gruppi d'ascolto per prevenire la violenza di genere, nasce "Uno spazio tutto per me"