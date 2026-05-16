Acquasanta nuovi servizi per anziani | attivo l’ambulatorio geriatrico

A partire dal prossimo fine settimana, presso il nuovo ambulatorio geriatrico di Acquasanta sarà possibile prenotare visite specialistiche dedicate agli anziani. Il servizio si inserisce in una serie di iniziative rivolte alla popolazione anziana del territorio, offrendo un punto di riferimento sanitario dedicato. Le modalità di prenotazione delle visite sono state comunicate attraverso canali ufficiali e saranno accessibili a partire dalla settimana successiva all’apertura. Le visite sono già disponibili su appuntamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si prenotano le visite geriatriche già disponibili dal prossimo fine settimana?. Quali nuovi servizi specialistici aggiungerà la struttura con i fondi PNRR?. Chi gestirà l'assistenza sanitaria per estendere la copertura a dodici ore?. Perché questo potenziamento è fondamentale per le zone colpite dal sisma?.? In Breve Investimento di 100mila euro PNRR per ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'edificio.. Servizi attivi dal 19 maggio con prenotazioni già aperte tramite il Cup.. Orario continuato dalle 8 alle 14 con piano di estensione a 12 ore.. Obiettivo raddoppio personale infermieristico con l'aggiunta di due nuove unità e due OSS. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquasanta, nuovi servizi per anziani: attivo l’ambulatorio geriatrico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Acireale, attivo un nuovo ambulatorio di cardiologia pediatricaAll’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale è stato attivato un nuovo ambulatorio di Cardiologia pediatrica, pensato per la diagnosi e il... Montegrotto, al via due nuovi servizi di assistenza per anziani grazie al PnrrIl comune di Montegrotto Terme ha avviato due nuovi servizi di assistenza domiciliare dedicati alle persone anziane e fragili, finanziati attraverso... Casa di comunità di Acquasanta: visitata, oggi pomeriggio, dall’assessore Paolo CalcinaroIncontro con il sindaco Stangoni e con il dg dell'Ast di Ascoli Maraldo. Il confronto è servito per fare il punto sui servizi presenti e su quelli che lo saranno in futuro nella struttura sanitaria D ... picusonline.it Casa di comunità di Acquasanta, dal 19 maggio attivo ambulatorio geriatricoNuovi servizi e investimenti per la sanità delle aree interne picene. L'assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, ha visitato ieri la Casa di comunità a Paggese di Acquasanta Terme (Ascoli Pic ... ansa.it