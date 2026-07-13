Il Partito Popolare e Vox hanno firmato un accordo di governo in Andalusia, regione gravemente colpita dagli incendi boschivi. L’intesa prevede di ridimensionare le politiche ambientali, con l’obiettivo di proteggere le tradizioni locali. Nonostante la crisi climatica abbia causato danni significativi, l’accordo elimina o limita misure volte a contrastare il riscaldamento globale. La regione si conferma uno dei territori europei più colpiti dagli incendi, mentre le nuove politiche riducono gli sforzi di prevenzione e tutela ambientale.

Anche se è una delle zone d’Europa più colpite dalla crisi climatica, il Partido Popular (PP) e Vox hanno appena firmato in Andalusia un accordo di governo che punta a “blindare le tradizioni”, negando e ridimensionando i rischi reali del cambiamento climatico. L’incendio scoppiato a Los Gallardos, in provincia di Almería, è divampato in poche ore trasformandosi nel rogo più mortale registrato in Andalusia in questo secolo. Il bilancio parla di almeno 12 morti, otto feriti (quattro gravi), circa venti dispersi e intorno alle 600 persone evacuate. La tragedia si inserisce in un fenomeno che da vent’anni si ripete con crescente frequenza nel Sud Europa: incendi boschivi sempre più frequenti, difficili da domare e con un enorme potenziale distruttivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Andalusia il PP ha bisogno dei voti di Vox: e così smonta con l’estrema destra le politiche ambientali, anche se la Spagna brucia

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