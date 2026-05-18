Sanchez in Andalusia firma una débâcle storica Per governare i popolari avranno bisogno di Vox
Le recenti elezioni regionali in Andalusia hanno portato a un risultato che segna un cambiamento significativo negli assetti politici della regione. Il candidato del partito di governo ha ottenuto un risultato considerato uno dei più negativi nella storia della formazione, portando alla necessità di alleanze con altri gruppi per mantenere il controllo. La vittoria di un altro partito ha rinnovato le possibilità di formazione di un nuovo governo, che potrebbe richiedere il sostegno di forze esterne per essere stabile.
Le elezioni regionali in Andalusia certificano un mutamento profondo negli equilibri politici spagnoli. Il Partito Socialista (Psoe) del premier Pedro Sánchez subisce una sconfitta senza precedenti in quella che, per quasi quarant'anni, è stata la sua principale roccaforte elettorale. Con il 23%. 🔗 Leggi su Today.it
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