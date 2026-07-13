Ogni anno, chi ha una giacenza media di almeno 5.000 euro sui conti correnti deve versare 34,20 euro di imposta di bollo. Il tributo interessa milioni di clienti e viene applicato automaticamente sui conti bancari. La tassa, denominata anche “piccola patrimoniale”, si riferisce esclusivamente alle giacenze medie e si paga indipendentemente dall’utilizzo del conto. La somma viene addebitata direttamente sul conto corrente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Viene spesso definita una “piccola patrimoniale” perché interessa direttamente i risparmi depositati sui conti bancari. Si tratta dell’ imposta di bollo sul conto corrente, un tributo annuale di 34,20 euro che deve essere versato allo Stato da chi possiede una giacenza media pari o superiore a 5.000 euro. La soglia è stata introdotta dalla riforma Monti del 2012: prima di quella modifica, l’imposta era dovuta indipendentemente dall’importo presente sul conto. Il pagamento può avvenire in modi diversi a seconda della frequenza con cui la banca invia l’estratto conto. Nella maggior parte dei casi viene suddiviso in quattro rate trimestrali da 8,55 euro, oppure corrisposto in un’unica soluzione annuale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Imposta di bollo sul conto corrente: il tributo da 34,20 euro che riguarda milioni di correntisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libretti postali: quando scatta il bollo da 34,20 euro sulla giacenzaDa quest'anno entra in vigore una nuova regolamentazione sui libretti postali, con l'introduzione di un'imposta di bollo di 34,20 euro applicabile...

Bollo auto (scontato del 5%) addebitato direttamente sul conto corrente: la novità in PiemonteIn Piemonte è possibile attivare la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, che permette di addebitare direttamente l’importo sul...

Temi più discussi: Planimetria digitale e imposta di bollo: la risposta dell'Agenzia delle Entrate; Concessioni demaniali online: niente bollo extra sulla planimetria; Imposte indirette su beni e servizi: cosa sapere per non sbagliare; America’s Cup, anche Iva e bollo si aggiungono alle agevolazioni.

Lo sapevi? Molte tasse che pensiamo vadano allo Stato finiscono invece nelle casse di Comuni o Regioni: IMU, TARI, bollo auto e imposta di soggiorno non finanziano il bilancio statale! Scopri dove vanno davvero i tuoi soldi. 2lnk.io/3VyTR x.com

Imposta di 34,2 euro sui conti correnti: la patrimoniale sui nostri risparmi e la scappatoia legaleIl tributo va pagato da chiunque abbia una giacenza di almeno 5mila euro sul conto e non risparmia neanche gli investitori (in questo caso però l'importo non è fisso, ma proporzionale al patrimonio). today.it

Imposta di bollo e Ivafe sui prodotti finanziari, aliquote e novità fiscali del 2026Nel 2026 l’imposta di bollo e l’Ivafe valgono allo 0,20% su investimenti in Italia e all’estero, con soglie di esenzione sui conti correnti ... quifinanza.it