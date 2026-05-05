Bollo auto scontato del 5% addebitato direttamente sul conto corrente | la novità in Piemonte

In Piemonte è possibile attivare la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, che permette di addebitare direttamente l’importo sul conto corrente. Questa modalità mira a semplificare le procedure, garantendo il pagamento puntuale e riducendo le possibilità di dimenticanze. Inoltre, è prevista una riduzione del 5% sull’importo del bollo per chi sceglie questa modalità di pagamento automatizzato.