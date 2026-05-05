Bollo auto scontato del 5% addebitato direttamente sul conto corrente | la novità in Piemonte
In Piemonte è possibile attivare la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, che permette di addebitare direttamente l’importo sul conto corrente. Questa modalità mira a semplificare le procedure, garantendo il pagamento puntuale e riducendo le possibilità di dimenticanze. Inoltre, è prevista una riduzione del 5% sull’importo del bollo per chi sceglie questa modalità di pagamento automatizzato.
In Piemonte è attiva la domiciliazione bancaria del bollo auto, che consente l’addebito diretto sul conto corrente, evitando dimenticanze e riducendo il rischio di sanzioni. La nuova opzione, semplice e automatica, prevede una riduzione del 5% sull’importo della tassa automobilistica. “Con la.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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