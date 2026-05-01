Libretti postali | quando scatta il bollo da 34,20 euro sulla giacenza

Da quest'anno entra in vigore una nuova regolamentazione sui libretti postali, con l'introduzione di un'imposta di bollo di 34,20 euro applicabile alla giacenza media attiva superiore a 5.000 euro. Se un soggetto possiede più libretti, il pagamento viene richiesto per ciascun rapporto che supera questa soglia. La normativa si applica indipendentemente dall’ammontare complessivo delle giacenze sui diversi libretti.

? Cosa sapere Soglia di 5.000 euro di giacenza media attiva imposta di bollo da 34,20 euro.. Il superamento del limite su più libretti impone il pagamento su ogni singolo rapporto.. La soglia di 5.000 euro di giacenza media determina il pagamento di 34,20 euro annui per l’imposta di bollo sui libretti di risparmio postale intestati a persone fisiche. Gestire con consapevolezza i propri risparmi significa comprendere non solo quanto si deposita, ma anche come lo Stato preleva una quota patrimoniale sulla somma conservata. utilizza i libretti di risparmio postale, il costo non deriva dalle operazioni di prelievo o versamento effettuate nel tempo, bensì dal valore del denaro depositato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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