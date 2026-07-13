impegni entusiasmanti le previsioni di lunardi

Gli allenamenti condivisi con le varie categorie, inclusa la prima squadra, sono stati organizzati per permettere agli allenatori di monitorare più da vicino i progressi dei giovani e dei calciatori della squadra principale. Questa scelta ha consentito di osservare meglio lo sviluppo dei giocatori delle giovanili e della squadra cadetta, offrendo un’opportunità di confronto diretto tra le diverse fasce di età e competizione.

"La decisione di prevedere allenamenti condivisi con le varie categorie, includendo il gruppo della prima squadra, è stata un’occasione per noi allenatori di osservare meglio i progressi dei giocatori delle giovanili e della cadetta. Possiamo tracciare un bilancio positivo degli ultimi allenamenti stagionali, con l’obiettivo che era in primis quello di stare insieme e tenersi attivi". Parola di Alessandro Lunardi, confermato come allenatore della prima squadra dei Cavalieri Union insieme al nuovo arrivato Daniel Lo Valvo e a Lorenzo Calamai, promosso dalla "cadetta", che sarà il coordinatore tecnico. Con l’ultima seduta tecnica svoltasi al Montano lo scorso giovedì, capitan Puglia e compagni si ritroveranno agli ordini di Calamai e dello staff il prossimo 24 agosto per dare il via alla preparazione pre-campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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