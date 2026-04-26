Un politico ha suscitato discussioni dopo aver partecipato a una manifestazione a Milano organizzata da forze di destra, accusato di aver ricevuto critiche da parte di esponenti del PD e della sinistra. La sua presenza è stata commentata anche in relazione a temi come la remigrazione e la sicurezza, con alcune dichiarazioni che collegano l’immigrazione a problemi di spaccio e violenza. La partecipazione ha acceso il dibattito politico sulla gestione delle questioni migratorie e sulla rappresentanza nelle manifestazioni pubbliche.

"Sono stato criticato dal PD e dalla sinistra per aver partecipato ad una manifestazione della Lega e dei Patrioti Europei a Milano. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di 10mila persone, tra cui sindaci ed assessori, e che ha trovato anche il mio benestare perché si parlava di "remigrazione". Un concetto che dovrebbe riguardare in particolare quei cittadini stranieri che assalgono le nostre case e i nostri anziani, forniscono droga ai nostri giovani ed aggrediscono le nostre donne". All’indomani delle polemiche sorte in merito alla sua partecipazione all’iniziativa di Milano, il sindaco Piero Lunardi ha rincarato la dose. Ed in...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Remigrazione, l’idea di Lunardi: "Gli stranieri? Spaccio e violenza"

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