Nei giorni scorsi, a Milano, si è svolta la cosiddetta manifestazione dei Patrioti, organizzata dalla Lega. Un evento con cui il Carroccio ha voluto porre l’accento sulla sicurezza e sulla " remigrazione ", ponendo l’attenzione sul rimpatrio di clandestini e cittadini stranieri già noti alle forze di polizia. E tra i partecipanti alla manifestazione meneghina, c’era anche il sindaco Piero Lunardi: il primo cittadino è stato immortalato dalla telecamere della trasmissione televisiva ’ Piazzapulita ’ mentre sfilava insieme al resto del corteo indossano una fascia con scritto "Padroni a casa nostra". Il video ha sollevato qualche polemica sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunardi sfila con ’remigrazione’. La minoranza chiede le dimissioni. Ma lui non ci sta: "Resto un civico"

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